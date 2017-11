Gruppo FS, RFI assegna gara per raddoppio binario su linea Palermo-Catania

Salini Impregilo

Astaldi

(Teleborsa) -), costituito da, SIFEL e CLF,La gara ha unL’opera rientra nel progetto di collegamento veloce Palermo – Catania – Messina ed è la prima in Sicilia tra quelle programmate con la Legge "Sblocca Italia".Il nuovo tracciato, lungo circa 38 chilometri, permetterà ai treni di viaggiare a una velocità massima di 200 km/h.I lavori riguarderanno la nuova sede ferroviaria, l’armamento, gli impianti di segnalamento e telecomunicazione, le sottostazioni elettriche per l’alimentazione dei treni, la riqualificazione della stazione di Bicocca e la realizzazione della nuova stazione a Motta Sant’Anastasia."Il tratto di linea Bicocca - Catenanuova costituisce – ha dichiarato, Amministratore Delegato die Commissario di Governo per l'opera – una fase fondamentale per migliorare i collegamenti ferroviari in Sicilia e connetterla al sistema dei Corridoi europei TEN-T.. Entro la fine del 2025 – grazie anche alle altre opere previste – sarà possibile spostarsi da Catania a Palermo in meno di due ore".