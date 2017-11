PMI e artigianato, torna a crescere l'occupazione a ottobre

(Teleborsa) - Riprende a salire l'occupazione nelle micro e piccole imprese e nell'artigianato: nel mese di ottobre si registra un +0,6% in un mese e +3,8% in un anno. Lo rileva l', curato dal centro studi della confederazione, che analizza mensilmente l'andamento dell'occupazione su un campione di oltre 20.500 imprese associate con circa 135.000 dipendenti.(+28,7% in un anno)Nell'arco temporale che va da dicembre 2014, data di avvio dell'Osservatorio, ad ottobre 2017, l'occupazione delle micro e piccole imprese e nell'artigianato è cresciuta complessivamente del 9,9%. Dall'analisi di questo aumento in base al tipo di contratto applicato emerge che la componente più importante riguarda il lavoro a termine. In un anno, infatti, il tempo determinato è cresciuto del 43,1%, l'apprendistato del 23,9% e il lavoro intermittente del 68%.+4,9%) accompagnata da un forte incremento del numero delle lavoratrici a cui viene somministrato un contratto di lavoro intermittente (+115%). Tra gli uomini invece la crescita dell'occupazione appare più bilanciata. Il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato e intermittente è aumentato rispettivamente del 40,9% e del 44,7% mentre gli apprendisti sono aumentati del 23,5%.. Le assunzioni, che hanno riguardato il 31,1% del totale degli occupati sono aumentate del 28,7%, a ottobre 2016 invece erano il 2,5% del totale. Le cessazioni, che hanno investito il 2,5% della base occupazionale, sono cresciute del 31,7%, a ottobre 2016 erano il 2% del totale. L’incremento complessivo delle assunzioni (+ 28,7%) nel mese di ottobre ha riguardato tutte le tipologie contrattuali. I contratti a tempo indeterminato sono aumentati del 16,4% rispetto allo stesso mese del 2016. Un tasso di crescita analogo ha riguardato l'apprendistato, mentre quelle a tempo determinato sono aumentate del 24,2%. Anche a ottobre si conferma comunque il forte ricorso al contratto di lavoro intermittente (136%) emerso all'indomani dell'. Il numero di lavoratori assunti con questa tipologia dal 2014 al 2017 è cresciuto del 280%. Nello stesso periodo l'occupazione complessiva è cresciuta di 9,9 punti percentuali.