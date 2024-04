Banca CF+ lancia Digital Lending

(Teleborsa) -, challenger bank specializzata in soluzioni di finanziamento alle imprese in situazioni performing e re-performing,, l’innovativa soluzione distudiata appositamente per le PMI che hanno bisogno di crescere.Il nuovo finanziamento proposto da Banca CF+, relativo aè dedicato, al momento, alle società di capitali che hanno depositato almeno gli ultimi due bilanci, registrando uneuro, e rientrano nei parametri dei"Chi fa impresa ha bisogno di liquidità, in tempi rapidi ", ricorda, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca CF+, aggiungendo "ecco come nasce il Digital Lending di Banca CF+: un prodotto che grazie all’utilizzo di una tecnologia evoluta ci consente di erogare credito alle PMI in tre giorni con un processo interamente digitale".