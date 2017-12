(Teleborsa) -

Possibili novità in arrivo nel settore europeo dei media.



L'emittente francese TF1, controllata da Bouygues, è in trattativa con l'editore tedesco Axel Springer per rilevarne il 78,4% di Aufeminin, digital media group che si occupa di moda, bellezza, cucina, stile di vita e salute.



Axel Springer ha spiegato che le trattative sono ancora in fase iniziale.