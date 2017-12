GEL sbarca sull'AIM Italia

GEL

(Teleborsa) - DebuttaSpA sull'. La società attiva nel settore del trattamento acque è la 25esima azienda italiana a essere ammessa nell'anno su AIM Italia.In fase di collocamento la società che progetta, realizza e commercializza attrezzature, componenti e prodotti chimici dedicati al mercato domestico e professionale, ha raccolto 5,7 milioni di euro, con un flottante al momento dell’ammissione pari al 30,49%.Da domani, 21 dicembre 2017, GEL SpA sarà inserita anche nel paniere dell’indice FTSE AIM Italia."GEL SpA è la 25esima società a quotarsi su AIM Italia che oggi è un canale sempre più importante per la raccolta dei capitali per le piccole e medie imprese - ha dichiarato, Head of Primary Markets di- . Attraverso la quotazione la società avrà accesso alle risorse necessarie per accelerare il proprio percorso di crescita e innovazione e per realizzare i suoi progetti diinternazionalizzazione".Al momento il titolo resta sui livelli di collocamento (2,60 euro), attestandosi a 2,604 euro con un +0,15%.