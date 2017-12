Ilva, Emiliano e Calenda ancora ai ferri corti

(Teleborsa) - Continua la battaglia trae istituzioni pugliesi sull'diIl sindaco della cittàe il Governatore della regione Puglianon ritireranno il ricorso al TAR per il decreto ambientale sul'. Alla luce di questo il Ministro dello Sviluppo Economiconon è disponibile ad "andare avanti" e a impegnarechiesti dalla cordatacome garanzia di fronte al ricorso alpresentato dal sindaco e dalla. Da qui non vado avanti - ha detto- e. Se permane e verrà accolta la sospensiva proposta con il ricorso allo stabilimento dell'Ilva di Taranto si spegnerà il 9 gennaio", ha detto seccodopo il vertice.Pronta la risposta diche ritiene che il tavolo può proseguire "anche senza". Il Governatore, parlando al termine dell'incontro con il ministro e gli altri rappresentanti istituzionali, ha parlato di comportamento "da sceneggiata" da parte dello stessoNon è vero che il ricorso albocca alcunchè. Sono sciocchezze che non so chi ha raccontato al ministro", ha replicato il Governatore della Puglia. Lo scontro traarriva dopo un'altra polemica che è stata innescata dall'ha continuato a difendere la posizione regione che governa dopo che anche il TAR del Lazio ha respinto il ricorso della Puglia contro il ministero dell'Ambiente per i lavori di costruzione del TAP di