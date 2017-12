I Report di Teleborsa: tempi austeri per le compagnie assicurative

Generali

Premi 9M 2016 9M 2017 Variaz. % Generali 51.797 51.638 -0,3 Unipol 11.142 8.785 -21,2 UnipolSai 9.040 7.783 -13,9 Cattolica 3.493 3.669 5 Vittoria 900 929 3,2 Totale 76.372 72.804 -4,7

Premi Vita 9M 2016 9M 2017 Variaz. % Generali 36.398 36.067 -0,9 Unipol 5.552 3.195 -42,5 UnipolSai 3.899 2.674 -31,4 Cattolica 2.102 2.265 7,8 Vittoria 127 117 -7,7 Totale 48.078 44.318 -7,8

Premi Danni 9M 2016 9M 2017 Variaz. % Generali 15.399 15.572 1,1 Unipol 5.590 5.590 0 UnipolSai 5.141 5.109 -0,6 Cattolica 1.382 1.394 0,9 Vittoria 773 812 5,1 Totale 28.285 28.477 0,7

Utile 9M 2016 9M 2017 Variaz. % Generali 1.624 1.463 -9,9 Unipol 439 -22,9 -152,2 UnipolSai 427 430 0,7 Cattolica 56 30 -46,4 Vittoria 71 59 -17 Totale 2.617 1.753 -33

(Teleborsa) - L’andamento dellaalla fine del terzo trimestre evidenzia ancora un, seppur meno accentuato di quello dei trimestri precedenti e di tutto il 2016, e di un progressivo, in atto dalla fine del 2015. Prosegue così una tendenza avviata all'inizio del 2016 quando la promessa di rendimenti più interessanti delle attività finanziarie, correlate alle prospettive dei tassi e della politica monetaria , e la ripresa economica annunciata hanno fatto invertire il trend al ramo Vita e favorito il recupero del ramo Danni.Secondo gli ultimi dati, le assicurazionialla fine del terzo trimestre hanno contabilizzato, meno marcato dei trimestri precedenti, complici una maggiore selettività dei risparmiatori e la preferenza per i prodotti a più alto rendimento del tipo unit linked. Il ramoha contabilizzatorispetto allo stesso periodo del 2016, non tanto per il settore RC Auto che segna un -1,3% quanto per l’andamento positivo degli altri rami danni (+2,7%), soprattutto. Complessivamente i premi assicurativi sono scesi del 4,7% poco sopra i 95 miliardi.In questo quadro,per il secondo anno consecutivo attorno ai 100 miliardi, anche se meno marcata rispetto al 2016 (-11%).superando i 32 miliardi. Quindi il volume totale dei premi assicurativi farebbe segnare un -1,7% contro il -8,8% del 2016 , con una quota di mercato del 3,4% ed un’incidenza sul PIL dell’8,2%. I bilanci delle primeassicurative quotate riflettono lo stato dell’arte: andamento dei premi decrescente, con qualcheladdove c’è un maggior impatto delle componenti straordinarie, mentre resta complessivamente, con indici di solvibilità piuttosto elevati per gran parte delle società esaminate.Il report si focalizza sui resoconti dei nove mesi diDati in milioni di euroL’andamento deievidenzia un bilancio negativo, mostrando unper le cinque compagnie considerate in linea con la performance del mercato complessivo. Fra quelle considerate fanno peggio le società a più ampia capitalizzazione comeche registra un calo dello 0,3% a 51,6 miliardi di euro ed in modo più marcato(-21%) ed UnipolSai (-14%). Bene Cattolica (+5%) e(+3,2%).Dati in milioni di euroConil settorenelle cinque compagnie segna unaalla fine dei primi 9 mesi dell’anno, confermando l’andamento dell’intero anno. Particolarmente sotto pressione Unipol ed, che hanno ridotto di un terzo ed anche più la raccolta premi, performance peggiore del mercato (-6,2%) per Vittoria Assicurazioni (-7,7%), mentre tiene(+0,6%) grazie all'interesse per i prodotti unit linked. In controtendenzaAssicurazioni (+7,8%).Dati in milioni di euroe rischi diversi confermano ile mostrano per le cinque compagnie un trendin linea con il mercato nel suo complesso (+0,6%). Soffre di piùcon un calo dello 0,6% dei premi Danni, mentre brilla Vittoria Assicurazioni con un incremento dei premi del 5,1% a 812 milioni di euro. Fanno meglio della media(+1,1%) e(+0,9%).Dati in milioni di euroLa misura dell’è condizionata da una serie di, quali quelle legate alle cessioni (Generali) o rettifiche su crediti della componente bancaria (nel caso di Unipol che include il banking più che UnipolSai). Complessivamente gli utili mostrano una, più marcata perche chiude in rosso per 229 milioni e meno per Generali che evidenzia un utile netto in calo del 9,9% a 1,4 miliardi di euro (al lordo delle attività cessate sarebbe cresciuto del 7,2%).L’analisi del, introdotto per valutare la solvibilità delle compagnie assicurative, cioè la capacità di fronteggiare con le riserve tecniche le richieste degli assicurati incorporando i relativi rischi, risulta complessivamente. In crescita l’indice di solvibilità di generali al 195% e quello di Unipol al 141%, stabile per UnipolSai al 243%, mentre scende per cattolica al 195%. Quanto a, l’ultimo dato disponibile è quello di fine 2016 (219%).