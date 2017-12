Saipem si aggiudica lavori aggiuntivi e nuovi contratti per 380 mln di dollari

Saipem

ENI

(Teleborsa) -ha firmato il contratto conrelativo allo sviluppo del progetto, ed aggiunge lo scopo di lavoro relativo allo sviluppo del campoall'interno del Blocco 15/06., che verranno realizzate dalla divisione, prevedono l’ingegneria, l’approvvigionamento, la costruzione e l’installazione necessarie allo sviluppo del campo sottomarinoin acque profonde da 1300 a 1500 metri. Il progetto nel suo complesso include la realizzazione di due condotte di produzione in materiale speciale, della posa di cavi ombelicali e di linee di servizio di vari diametri ().(DOMSA). Le attività verranno effettuate dalla nave semi-sommergibile Saipem 7000.Nuovi contratti anche nel Drilling Offshore, in due aree geografiche di primario interesse per la società.. I lavori verranno eseguiti dal mezzo semi-sommergibile di sesta generazione Scarabeo 8, a partire dal secondo trimestre 2018 per una durata di circa 2 mesi.Infine, il gruppo spiega di essersi aggiudicata contratti anche nel, Romania, Argentina e Bolivia, consolidando la diversificazione geografica in questo settore di attività.