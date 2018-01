Intel nella bufera per la falla nei processori

Intel

(Teleborsa) - Si preannuncia un'altra giornata da incubo per. Il colosso statunitense sta crollando a Wall Street (-4,88%), incrementando le forti perdite messe a segno ieri, a causa delEsperti nella sicurezza informatica hanno infatti svelato che. I pirati informatici possono infatti "rubare" dati sensibili come le password.Sembra comunque che la falla riguardi, come dichiarato dalla stessa Intel.Per mettere in sicurezza pc, tablet e smartphone - c'è chi parla di diversi milioni di devices, anche vecchi di dieci anni -, Linux edovranno aggiornare i rispettivi sistemi operativi, cosa che potrebbe rallentare gli apparecchi.A gettare benzina sul fuoco le, incassando circa 25 milioni di dollari,. Secondo i media americani, infatti, all'epoca della vendita delle quote da parte del CEO, Intel era già venuta a conoscenza della falla nei propri chip.