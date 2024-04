Wall Street contrastata con crisi in Medio Oriente

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street continua l'ultima seduta della settimana con gli indici misti penalizzati da dati economici e commenti di alcuni membri della Fed, che sembrano alimentare le ipotesi di una improbabile riduzione dei tassi di interesse da parte della banca centrale americana, nel prossimo futuro.Nel frattempo, sullo sfondo restano le preoccupazioni per le tensioni in Medio Oriente, mentre sembra scampata un'ulteriore escalation dei conflitti nella regione: dopo l’attacco di Israele all'Iran, quest'ultima pare non stia pianificando una risposta immediata.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,58% a 37.994 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 4.985 punti. In discesa il(-1,46%); sulla stessa linea, negativo l'(-0,8%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,52%),(+1,31%) e(+1,14%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,06%),(-1,78%) e(-1,02%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,31%),(+2,33%),(+1,98%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,42%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,18%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,07%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,06%.Tra i(+2,40%),(+2,35%),(+2,01%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,76%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,17%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,64%.