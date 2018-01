Migliora la fiducia degli investitori europei

(Teleborsa) - L'indice Sentix sulla fiducia degli investitori in Europa, migliora con decisione, facendo anche meglio delle aspettative.Lo rivela l', che mensilmente pubblica un indicatore sintetico sulla fiducia degli operatori borsistici in Eurozona. L'indice ha segnato a gennaio un aumento fino a 32,9 punti dai 31,1 punti di dicembre.Il dato èche erano per una salita piuù contenuta fino a 31,5 punti.Migliora anche il sentiment sulle condizioni correnti che si porta a 48 punti dai precedenti 46,5 così come sale l'indice delle aspettative a 18,8 punti dai 16,6 del mese precedente.