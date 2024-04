Euro Zona, fiducia consumatori aprile migliora a -14,7 punti

(Teleborsa) - Segnali di lieve miglioramento per laeuropei ad2024. La stima flash dell'ultimo sondaggio mensile, condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN), evidenzia che il sentiment dei consumatori nell'è negativo ancora ma si porta a -14,7 punti rispetto ai -14,9 di marzo.Il dato è peggiore delleche erano per un livello a -14 punti.Nel complesso dell'l'indicatore è pari a -15,2 punti, come il mese precedente.