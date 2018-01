Per Azimut raccolta record nel 2017

Azimut

(Teleborsa) - Il Gruppoha registrato nel mese di dicembre 2017 una raccolta netta positiva per 926 milioni di euro,Il dato di raccolta ha beneficiato del consolidamento di un ramo d’azienda a Monaco e dell’acquisizione di, l'ultima società di consulenza finanziaria in Australia entrata a far parte di. Al netto del consolidamento delle masse da queste acquisizioni, il Gruppo Azimut ha conseguito nel mese di dicembre una raccolta netta positiva di circa 700 milioni., di cui 40,2 miliardi fanno riferimento alle masse gestite; è stato quindi, CEO del Gruppo, ha così commentato il dato: ", migliorando il dato già eccezionale registrato nel 2015. Il rafforzamento del nostro posizionamento all'estero contribuisce in modo strutturale allo sviluppo del Gruppo, che ha chiuso il mese di dicembre con 700 milioni di euro di raccolta organica e."A Piazza Affari, Azimut si muove al rialzo e mostra una salita frazionale dello 0,56%.