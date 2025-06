Mamacrowd lancia l'equity crowdfunding immobiliare a reddito

Gruppo Azimut

(Teleborsa) -, piattaforma di equity crowdfunding italiana di proprietà del, annuncia una significativa evoluzione della sua offerta, rendendo accessibile a un pubblico più ampio unaprima riservata ai soli professionisti: i. Questo strumento consente agli investitori di partecipare all’acquisizione di immobili già locati, beneficiando di rendimenti periodici stabili derivanti dagli affitti, oltre alla rivalutazione del capitale a lungo termine.L'a reddito si distingue come una soluzione d'investimento che bilancia con attenzione rischio e rendimento. A differenza delle operazioni di sviluppo immobiliare, che possono presentare rendimenti attesi nominalmente più elevati ma comportano anche un'incertezza e rischi significativamente maggiori, l'investimento in immobili a reddito si fonda su asset già esistenti, con flussi di cassa positivi e contratti di locazione in essere. Questo si traduce in una maggiore prevedibilità dei ritorni e una minore esposizione a incertezze legate a vendite, cantiere, costi dei materiali, titoli edilizi ecc. L’è di 5.000 euro.A testimonianza della validità di questo approccio è stata la, un progetto immobiliare che prevede l’acquisizione di un immobile destinato allasituato a Roma, affittato al Ministero dell’Interno. La campagna, appena conclusa, ha superato il, e offrirà agli investitori una rendita annua del 4% con un rendimento annuo (IRR) previsto pari al 10%."Vogliamo offrire agli investitori un'alternativa che sia realmente ancorata all'economia reale e che presenti un profilo di rischio più contenuto", dichiara, Amministratore Delegato di Mamacrowd. "Mentre gli investimenti in sviluppo possono attrarre per i potenziali alti ritorni, spesso celano rischi altrettanto elevati. Siamo contenti quindi di aver introdotto un nuovo prodotto che possa rendere accessibile a tutti un investimento tipicamente professionale".Per il 2025, sono in fase di valutazione avanzata due ulterioriche, dopo aver completato il processo di due diligence, saranno presentate sulla piattaforma, offrendo nuove opportunità per diversificare il portafoglio.