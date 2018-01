Denaro su Snaitech, raggiunta intesa con sindacati: no a licenziamenti

Snaitech Spa Snaitech

(Teleborsa) - Bene, con un progresso dell'1,77%.Driver principale del rialzo è l’intesa raggiunta con i sindacati nell'ambito della procedura di riduzione del personale. La procedura iniziale di mobilità aperta nel marzo 2017 prevedeva 66 lavoratori in esubero ed è poi stata gestita con ammortizzatori sociali ed uscite volontarie con incentivo all'esodo. A seguito di tali uscite, di lavoratori ed altri che hanno optato per la riduzione di orario, è stato possibile trovare un'intesa che prevede collocazioni in altre sedi per alcuni dipendenti con la messa a disposizione di un alloggio da parte dell'impresa. La procedura è stata quindi conclusa con unLo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 1,435 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 1,435. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 1,435.