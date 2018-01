Dollaro debole, sale la febbre dell'oro

(Teleborsa) - L' indebolimento del biglietto verde, scivolato ai minimi da fine 2014 , sta spingendo in avanti l’oro che trae beneficio dalla sua natura di bene rifugio per eccellenza. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.340,56 dollari l'oncia (+0,32%), dopo essersi spinto fino al top intraday 1.344,9 dollari.Il momento è favorevole per il metallo prezioso che raggiunge i livelli massimi da quattro mesi. Va detto un dollaro più debole, è un fattore positivo per il gold, denominato in biglietto verde, perché lo rende meno caro per chi possiede altre divise.