Seduta mista in Asia. Yen a nuovo minimo sul dollaro

(Teleborsa) -, dopo che l'inflazione statunitense più calda del previsto ha eroso le scommesse sui tagli anticipati dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. Gli investitori si sono trovati a valutare anche i dati sui prezzi al consumo e alla produzione della Cina per il mese di marzo, che hanno inoltre mostrato come la più grande economia asiatica sia interessata da un trend deflazionistico prolungato.Sul fronte valutario, loha continuato il suo calo rispetto al dollaro USA, superando la. Si tratta del livello più basso registrato dallo yen rispetto al biglietto verde dal 1990.Sessione debole per il listino di, che termina con un calo dello 0,35% sul, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,50%.sale dello 0,31%.Consolida i livelli della vigilia(-0,06%); poco sopra la parità(+0,26%).Chiusa per festività; scende(-0,40%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,11%. Profondo rosso per l', che esibisce una variazione percentuale negativa dell'1,79%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,05%.Il rendimento dell'è pari 0,86%, mentre il rendimento delscambia 2,31%.