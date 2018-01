Mondo TV, accordo con Gedis su Robot Trains per Spagna e Francia

Mondo TV

(Teleborsa) - La milaneseS.r.l. ha acquistato daS.p.A. una licenza per il territorio diper lo sfruttamento dei diritti di licensing e merchandising della serie TVper la produzione di articoli della categoria cosiddetta “flowpack” 3D.La licenza prevede lo sfruttamento del brand per due anni con decorrenza dal mese di gennaio 2018; l’accordo prevede il pagamento di un minimo garantito e di royalties da parte di Gedis a favore di Mondo TV per le vendite eccedenti l’importo del minimo garantito."Si profila un grande successo per Robot Trains", ha dichiarato l'amministratore delegato di Mondo TV,Sempre oggi, 15 gennaio 2018, Mondo TV ha comunicato che la società italiana Ravensburger ha acquistato una licenza per lo sfruttamento in Italia, San Marino e Vaticano dei diritti di licensing e merchandising della serie Robot Trains per la produzione di puzzle 2D e 3D e memory.