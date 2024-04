Mondo TV, intesa preliminare con TV NOE in Repubblica Ceca

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha siglato un'per la diffusione di contenuto a carattere religioso. La nuova intesa riguarderà comunque non solo programmi religiosi prevedendo conseguentemente una ulteriore possibilità di business in futuro."Sono molto contento per lo sviluppo del business, il primo trimestre è atteso in utile grazie alle vendite del trimestre e al completamento della serie animata Grisù", ha commentato l'AD