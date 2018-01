Experian, crescono i ricavi trimestrali. Conferma guidance

Experian

(Teleborsa) -conferma la guidance per l'anno in corso dopo aver registrato unaIl titolo sulla piazza di Londra sta mostrando una discesa moderata per, dello 0,57% rispetto alla seduta precedente.La società britannica si attende per l'anno fiscale che, terminerà il prossimo 31 marzo, un'aliquota fiscale invariata rispetto al range 26-27% stimato in precedenza, dopo l'ultimo taglio delle tasse negli Stati Uniti.Nel trimestre chiuso al 31 dicembre, i ricavi sono cresciuti del 5% in Nord America, mentre sono rimasti invariati nel regno Unito e in Irlanda. Il Nord America rappresenta il 57% entrate di Experian. L'America Latina, il terzo più grande mercato in termini di fatturato, ha registrato una crescita dei ricavi del 7%.Lo scenario su base settimanale dirileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1.679,8 centesimi di sterlina (GBX). Primo supporto visto a 1.635,5. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1.618,4.