Verizon debole a Wall Street nonostante i conti

(Teleborsa) - Performance debole per, che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,79% rispetto alla seduta precedente.Il gruppo ha chiuso il quarto trimestre con un miglioramento dell'utile d'esercizio: il risultato netto è stato pari a 18,7 miliardi di dollari, ovvero 4,56 dollari per azione, rispetto a 4,5 miliardi un anno prima (1,1 dollaro per azione) riportati nello stesso periodo di un anno fa.Sempre nei tre mesi al 31 gennaio, gli abbonamenti telefonici mensili sono cresciuti di 431.000.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 54,09 dollari USA, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 52,4. L'equilibrata forza rialzista dellaè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 55,78.