Wall Street positiva. Corre GM con i conti

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street che consolida i guadagni della vigilia, dopo una scia di sedute in rosso, sostenuta da una serie di conti trimestrali positive di molte big, come quella diSullo sfondo gli investitori continuano a monitorare l’evoluzione delle condizioni macroeconomiche, soprattutto in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali, dando ormai scontato che laattenderà settembre per decidere su un taglio dei tassi di interesse.Nel frattempo, l'allentarsi delle tensioni incontinua a sostenere i listini azionari da una parte all'altra dell'oceano.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta sui valori della vigilia a 38.311 punti, mentre, al contrario, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,47%, portandosi a 5.034 punti. Leggermente positivo il(+0,56%); con analoga direzione, in frazionale progresso l'(+0,55%).