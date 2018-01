Italia, un Paese che non garantisce crescita

(Teleborsa) - Italiani delusi e traditi da un sistema che non riesce più a garantire crescita, stabilità, sicurezza economica, prospettive per il futuro. Questa la fotografia desolante dell'Italia scattata dal trentesimo rapporto"Alla ricerca della responsabilità perduta - Sistema e Paese, come separati in casa".: "La mancanza di responsabilità è diventata un elemento distintivo del vivere quotidiano ed il principale comune denominatore di una serie di vicende che hanno caratterizzato la vita pubblica italiana su diversi fronti. Una caduta del senso di responsabilità che dai piani alti della società si trasferisce a livello dei singoli soggetti rendendo sempre più difficile la tenuta degli stessi rapporti sociali e interpersonali".Le accuse che il Sistema rivolge al Paese sono forti: "il Paese non riesce a rendersi conto di trovarsi di fronte a cambiamenti epocali che mettono in discussione le antiche certezze., possibilmente fisso, piuttosto che del lavoro. Ha ricevuto in eredità un patrimonio che tutto il mondo ci invidia e non si cura di proteggerlo considerandolo res nullius. Devasta interi territori salvo poi chiedere al Sistema di provvedere, magari con l’ennesimo condono. Vuole che i propri figli siano istruiti ma disprezza e sottopaga gli insegnanti e ricorre al TAR quando gli stessi figli vengono bocciati. Produce quantità enormi di immondizia ma non si piega alla raccolta differenziata. Chiede un’amministrazione di qualità ma poi si lamenta se veramente funziona, quando tocca i suoi interessi".Si torna a "consumare"solo il 30,5% riesce a far quadrare i conti senza grandi difficoltà mentre si sgonfia il fenomeno delle vendite a rate e volano gli acquisti on line.(41,5%; -17,6% rispetto al 2017) ei (16,6%; +3,2%).(18,7%), mentre sono ancora tanti a manifestare difficoltà per pagare le utenze (29,4%) e le spese mediche (23,2%). Sono in affanno anche molti italiani che devono sostenere un mutuo (25,4%) o un affitto (38%). Per far fronte alle difficoltà economiche, l'aiuto arriva soprattutto dalla famiglia d'origine (31,6%)., il 35,7% afferma di avere usato di più l'automobile, il 34,9% ha speso di più per controlli ed esami medici, il 31,7% ha destinato un importo maggiore del budget familiare all'istruzione privata dei figli, il 27,8% ha mangiato più spesso fuori casa, il 26,3% ha speso di più per il tempo libero, il 24,9% per la badante, il 22,8% per l'acquisto di articoli tecnologici, il 22% ha destinato una somma maggiore del proprio denaro alla cura degli animali domestici, il 21,8% ha speso di più per vestiario ed accessori, il 21,2% per i collaboratori domestici e il 21,1% ha fatto più viaggi e vacanze.e il 24,3% investirebbe in case e terreni. Un italiano su 5 ha chiesto un prestito negli ultimi tre anni, soprattutto per comprare casa (34,9%). Questa una delle tendenze degli italiani che viene fuori dal trentesimo rapporto Eurispes., soprattutto per il mutuo della casa (34,9%), la ristrutturazione della prima casa (27,5%), l'acquisto di beni durevoli come macchine e mobili (27,1%), il pagamento di debiti contratti negli anni precedenti (26,8%), le spese per cerimonie (18,6%) e per cure mediche (11,2%)., il 35,4% degli italiani preferisce la sicurezza del conto corrente e il 24,3% investirebbe in case e terreni.