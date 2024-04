EssilorLuxottica completa l'acquisizione di Washin in Giappone

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, parte de gruppocon una solida storia di qualità e attenzione al consumatore e circa 70 negozi diretti nel paese.L'accordo rappresenta une conferma inoltre l’impegno di EssilorLuxottica a, dove già opera con circa 70 punti vendita – sia a marchio Ray-Ban, Oakley e Oliver Peoples sia all’interno di department store – e serve migliaia di clienti ottici e partner. L’acquisizione di Washin apre la strada a ulteriori investimenti in Giappone e permetterà a EssilorLuxottica di comprendere meglio le dinamiche del retail ottico nel paese e le sue prospettive future, oltre a rappresentare una leva strategica per accrescere l’attività retail nel paese.è stata fondata da Toru Negishi nel 1951, con l'apertura del primo negozio a Urawa, nella prefettura di Saitama. I negozi Washin si trovano principalmente nella regione di Kanto e in alcuni dei distretti commerciali più importanti, come quelli di Ginza e Shinjuku a Tokyo."Il Giappone è per noi un paese dal grande potenziale di crescita ed espansione, e per questo strategico", ha spiegato, Presidente e Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, aggiungendo "l’investimento rappresenta un altro segno tangibile del nostro impegno a lungo termine per valorizzare la cultura giapponese nel mercato globale. Nel continuare a far conoscere il meglio del made in Japan in tutto il mondo, continueremo a sviluppare e proporre soluzioni innovative ai nostri clienti ottici e partner, che rimangono sempre al centro delle nostre strategie".