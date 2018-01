I futures USA preannunciano un rimbalzo per Wall Street

(Teleborsa) - Si preannuncia un avvio in verde per Wall Street, che potrebbe recuperare i punti persi la vigilia.I futures sui principali indici statunitense evidenziano un rialzo dello 0,42% sull'S&P500, dello 0,45% sul Nasdaq e dello 0,82% sul Dow Jones, sostenuti da una serie di fattori.Primo fra tutti i toni soft emersi dal discorso sullo stato dell'Unione del Presidente USA Donald Trump Di un certo aiuto la lettura migliore delle attese degli occupati ADP , che fa ben sperare per il Job Report governativo in agenda venerdì.Grande attesa per ilcon l'annuncio tassi. Scontato il nulla di fatto in materia di tassi, gli investitori tenteranno di carpire qualche anticipazioni sulle prossime mosse di politica monetaria.