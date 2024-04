Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

informatica

utilities

sanitario

Intel

Microsoft

Wal-Mart

Amgen

Nike

Home Depot

Merck

Micron Technology

Marvell Technology

ASML Holding

PDD Holdings

Walgreens Boots Alliance

Charter Communications

Comcast Corporation

Moderna

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,43%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 5.255 punti.In moderato rialzo il(+0,55%); sui livelli della vigilia l'(+0,12%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,36%) e(+0,61%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-1,15%) e(-0,94%).Al top tra i(+2,68%),(+0,77%) e(+0,60%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,60%.scende dell'1,52%.Tentenna, che cede l'1,19%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,17%.Al top tra i, si posizionano(+6,46%),(+4,06%),(+3,75%) e(+3,49%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,11%.Calo deciso per, che segna un -2,97%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,49%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,37%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI manifatturiero (atteso 52,5 punti; preced. 52,2 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 47,8 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 1%; preced. -3,6%)14:15: Occupati ADP (atteso 149K unità; preced. 140K unità)15:45: PMI servizi (atteso 51,7 punti; preced. 52,3 punti).