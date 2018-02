Parte bene il 2018 per il mercato italiano dell'auto

Fiat Chrysler Automobiles

(Teleborsa) - A gennaio 2018, secondo quanto annunciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono statecon unsullo stesso mese del 2017Per il Centro Studi Promotor(+4%), dopo gli aumenti del 16% sia nel 2015 che nel 2016 e, dell’8% nello scorso anno.Il risultato di gennaio - spiegano - risente della "frenata di alcune case automobilistiche sui km zero" e comincia anche ad essere influenzato dalla tendenza al rinvio delle decisioni di acquisto importanti che generalmente si manifesta in coincidenza con appuntamenti elettorali decisivi, come è quello del 4 marzo prossimo.chiude gennaio con lee con una. Sempre all’insegna di Fiat Chrysler Automobiles la classifica delle vetture più vendute, con ben 7 modelli FCA tra le top ten: Panda e 500X ai primi due posti, oltre a 500, Tipo, Ypsilon, 500L e – per la prima volta – Compass. Grazie a questo modello e alla Renegade, Jeep ottiene un vero exploit, più che raddoppiando (+107,7 per cento) le immatricolazioni. Ottimo risultato anche per Alfa Romeo, le cui registrazioni aumentano del 28,3 per cento: a spingere verso l’alto i risultati del brand sono la Stelvio (prima del suo segmento) e la Giulia.