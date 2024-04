Auto, UNRAE: a febbraio crescita a doppia cifra per mercato usato

(Teleborsa) -per il mercato delle auto usate (con dati in attesa di consolidamento):3, ma ancora inferiore dell’1,9% rispetto al 2019. I trasferimenti netti aumentano del 13,4% e le minivolture del 12,7%. Nel 1° bimestre la crescita si attesta a +14,6% con 910.250 passaggi complessivi rispetto ai 794.176 di gennaio-febbraio 2023. Lo comunica- Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri nell'analisi del mercato delleIn febbraio - si legge - ial secondo posto il motore a benzina al 39,1% (-1,0 p.p. e al 39,3% nei 2 mesi). Le ibride occupano la terza posizione con il 7,0% (6,7% nel cumulato), segue il Gpl (al 4,9%, stessa quota nel 1° bimestre). Il metano si posiziona al 2,1% (2,2% in gennaio-febbraio), mentre i trasferimenti netti di auto BEV e plug-in coprono rispettivamente lo 0,6% e lo 0,8% del totale sia nel mese sia nel cumulato.in quota gli scambi tra privati/aziende che in febbraio rappresentano il 56,8% di tutti i passaggi di proprietà (57,4% nel bimestre). Stabili anche quelli da operatore a cliente finale, al 39,0% nel mese (38,4% nel cumulato). In crescita gli scambi provenienti da Km0 (3,5%), mentre cedono quelli provenienti dal noleggio (0,8% complessivo nel mese e nel bimestre).