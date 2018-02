Amazon, Calenda boccia i braccialetti della discordia: "Mai in Italia"

(Teleborsa) -(da molti già ribattezzato braccialetto-spia) in grado di monitorare i movimenti dei lavoratori che ha fatto finireal centro di una vera e propriasenza precedenti.Dopo le durissimeche avevano alzato gli scudi, sono arrivate anche le parole diministro dello Sviluppo economico, al termine dell’incontro con il colosso dell'e-commerce, che ha chiarito la posizione dell'Italia al termine dell'incontro con il- "Ad Amazon ho spiegato che gli unici braccialetti che facciamo in questo paese sonoGli ho spiegato, e loro del resto hanno capito, che una cosa come quella che non è in uso ma è stata brevettata,".Con Amazon, ha poi aggiunto, ''abbiamo fatto un punto sui nuovi investimenti, di cui siamo contenti a patto che la cura principale sia quella della qualità del lavoro e del personale. Su questo loro hanno dato un impegno e credo che anche l'incontro con Poletti per far ripartire il dialogo con i sindacati sia importante''.- In serata, poi, è arrivata anche una nota rilasciata dal ministero del Lavoro, "con riferimento ad alcune affermazioni, riportate dalle agenzie di stampa, secondo le quali ilavrebbe autorizzato l’utilizzo di dispositivi per il controllo a distanza dei lavoratori", precisa "che queste affermazioni non rispondono alla verità dei fatti"."Il Jobs Act - spiega ancora il ministero - ha adeguato la normativa contenuta nello Statuto dei lavoratori, risalente al 1970, alle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.i controlli, ma ha fatto chiarezza circa il concetto di 'strumenti di controllo a distanza' e i limiti di utilizzabilità dei dati raccolti attraverso questi dispositivi, in linea con le indicazioni che il Garante della Privacy ha fornito negli ultimi anni".