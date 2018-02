Italo, Messina: per Intesa SanPaolo la partecipazione non è strategica

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, maggiore azionista di, potrebbe cedere alle lusinghe del fondo americano Global Infrastructure Partners III Funds Durante la conferenza stampa sul piano 2018-2021 , l'Amministratore delegato della bancaha dichiarato che la partecipazione in Italo "non è strategica": "nel momento in cui si realizzano le condizioni per uscire, noi siamo per la dismissione"."Noi non dobbiamo fare né il mestiere degli aeroplani né il mestiere dei treni. Noi abbiamo la vocazione a fare banca e banca vogliamo fare. La partecipazione non è strategica. Alla miglior valorizzazione possibile si chiude l'operazione", ha spiegato il manager dell'istituto di credito."Vedremo se ci saranno (le condizioni) in questo caso", ha specificato Messina riferendosi all' offerta vincolante da 2 miliardi di dollari sul 100% della compagnia di trasporto ferroviario presentata dal fondo americano proprio ad un soffio dalla quotazione in Borsa