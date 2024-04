Intesa Sanpaolo annuncia nuovi incarichi nelle Divisioni Asset Management

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -rende note le designazioni nei. Le nomine sono state effettuate secondo le linee guida indicate lo scorso 28 marzo dal Consigliere Delegato e CEO, in occasione dei rinnovi delle cariche della Capogruppo: riconoscimento di, attraverso la valorizzazione di, di maggior esperienza e delpresente in azienda, anche in ottica di passaggio generazionale, con l’obiettivo di rimanere leader nelle rispettive linee di business.Per la, è stato nominato Presidentee Maria Luisa Gota Amministratore delegato e Direttore generale di. Alessandro Solina è stato nominato Vicedirettore Generale, mantenendo il ruolo di Responsabile della Direzione Investimenti.Per laè stato nominato Presidentee Virginia Borla Amministratore Delegato e Direttore Generale di. Gianluca La Calce è stato indicato nuovo Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fideuram Vita.