Anas, traffico gennaio in salita del 6% su tutta la rete

(Teleborsa) -. L'Indice di Mobilità Rilevata () dell'ha registrato su tutta la rete traffico stabile rispetto a dicembre 2017 e un aumento del 6% rispetto a gennaio 2017., i dati di traffico dei veicoli totali sono così distribuiti: rispetto al mese precedente, gennaio segnala. Il confronto con gennaio 2017, si rivela stabile al Nord, mentre mostra invece segnali positivi con un +7% al Centro, un +9% al Sud e in Sicilia, un +6% in Sardegna.rispetto al mese precedente,con un picco del 12% al Nord e al Centro, seguito dal 9% al Sud e in Sicilia. Lieve calo del 2% in Sardegna.Molto buono anche il confronto con gennaio dello scorso anno: +8% circa su tutto il territorio con una punta massima del 14% raggiunta al Sud e in Sicilia. Le seguono il Centro con un + 9% e la Sardegna con + 6%. Lieve flessione al Nord (-1%).sul(con un picco all'interno del mese di 164.943 veicoli), sulla(picco di 126.238 veicoli), sulla strada statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga"(104.127) e sull'autostrada "Roma Fiumicino" (91.767). Nel segmento dei veicoli pesanti si distinguono la strada statale 7bis "di Terra di Lavoro", nei pressi di Caivano, nell'area metropolitana di Napoli (il picco è di 19.969 mezzi), la strada statale 16 "Adriatica", all'altezza di Molfetta, in provincia di Bari (16.743 mezzi), il Grande Raccordo Anulare di Roma (8.492), la RA13 "A4 – Padriciano" a Trieste (7.874), la A2 "Autostrada del Mediterraneo", in prossimità di Salerno (7.687 veicoli), e la RA03 Siena Firenze, presso Monteriggioni, in provincia di Siena (5.971).