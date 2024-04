Autostrade, Mit: approvato piano di ammodernamento A1 tra Barberino e Calenzano

(Teleborsa) - Pronto un progetto daper la riqualificazione del trattosull’autostrada. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini, ha approvato il programma degli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della rete autostradale. Una volta ultimati i lavori la configurazione dell’autostrada sarà notevolmente potenziata conin direzione nord rispetto alle due attuali e con un significativo beneficio per iL’ampliamento autostradale è strettamente connesso con la realizzazione dellaaperta al traffico nel 2022, nell’ambito del più articolato programma di adeguamento della cosiddetta. L’avvio dei lavori è previsto entro un mese e la conclusione per