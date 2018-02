La Bank of England mette il turbo alla sterlina

(Teleborsa) - Si scatenano gli acquisti sulla sterlina dopo la riunione di politica monetaria della Bank of England La Banca Centrale inglese ha optato per lo status quo in materia di tassi e acquisti di asset segnalando al contempo laalla luce del miglioramento dell'economia del Regno Unito.In questo momento il Pound sta guadagnando terreno sia sul dollaro (+1% a 1,4030 USD) che sull'euro (+1% a 1,1435 euro).Destino opposto per la Borsa di Londra, dove il FTSE 100 sta cedendo lo 0,95%.