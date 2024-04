UniCredit premiata come miglior banca in Italia da Global Finance ed EMEA Finance

UniCredit

(Teleborsa) -si aggiudica il premio di "", da parte di due importanti pubblicazioni finanziarie,ed. UniCredit è stata inoltre riconosciuta come "Best Bank", "Best Investment Bank" e "Best Bank for Sustainability" nell'Europa centro-orientale (CEE) da EMEA Finance, che ha anche riconosciuto UniCredit quale "Best Investment Bank" in Germania.Inoltre agli2024, UniCredit si è aggiudicata I premi di "Best International Private Bank" e "Best Bank for High-Net-Worth" in Europa centro-orientale.Questi nuovi premi, che si aggiungono a quelli già ricevuti dalla banca nella seconda metà del 2023 dae da, sono "un'ulteriore conferma della rinnovata posizione di leadership di UniCredit in Europa, grazie al conseguimento degli obiettivi del piano strategico UniCredit Unlocked e all'impegno incessante per l'eccellenza nel fornire servizi finanziari orientati alle diverse esigenze dei suoi clienti", si legge in una nota.