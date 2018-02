La campagna "Resto al Sud" conquista i giovani: 5.143 domande in compilazione

(Teleborsa) -. A tre settimane dall'apertura dello "sportello" web,– già presentate o in compilazione –ed è già in corso la valutazione in base all'ordine cronologico di arrivo. Entro il 15 febbraio, quindi con un forte anticipo rispetto ai tempi previsti, saranno anche approvate le prime iniziative.Le oltre 800 proposte di nuove imprese già presentate, cone laIl. Le agevolazioni coprono fino al 100% delle spese: il 35% a fondo perduto, il 65% con un finanziamento bancario garantito dal Fondo di Garanzia delle Pmi. I relativi interessi saranno a carico dello Stato.con il 49,3% delle domande, seguita da Sicilia (15,8%), Calabria (13,2%), Sardegna (8%), Abruzzo (6,8%), Puglia (3,6%), Molise (1,7%), Basilicata (1,6%)., al secondo posto le attività manifatturiere (27%), quindi i servizi alla persona (13%).e il 38% di essi ha un elevato livello di istruzione (laurea, master, dottorato di ricerca). Significativa"Con Resto al Sud – afferma l’amministratore delegato di Invitalia,– mettiamo in condizione i giovani di inventarsi un lavoro e non semplicemente di aspettarlo o di essere costretti a cercarlo lontano dalla propria terra d’origine.da incoraggiare e sostenere, anche con l’obiettivo di consolidare i segnali di crescita provenienti dal tessuto economico meridionale., infatti,. Siamo convinti – prosegue Arcuri - che gli under 36 stiano cogliendo l’opportunità di avviare un’impresa con un incentivo che per la prima volta può coprire il 100% degli investimenti e che consente di abbattere il muro, spesso invalicabile soprattutto nel Mezzogiorno, dell’accesso al credito".