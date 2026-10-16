Zona euro, ad agosto il saldo commerciale vira a -16,1 miliardi

I dati Eurostat

(Teleborsa) - Ad agosto, il saldo commerciale della Zona Euro ha registrato un deficit di 16,1 miliardi di euro, a fronte di un surplus di 10,7 miliardi di luglio 2026 (rivisto da 14,2 miliardi). Il peggioramento rispetto ad agosto 2025, quando il deficit si attestava a 1,7 miliardi di euro, è stato determinato principalmente dai macchinari e dai veicoli, il cui saldo è passato da un surplus di 7,2 miliardi di euro a un deficit di 0,7 miliardi di euro nell'agosto 2026. Anche il deficit energetico si è ampliato, passando da 21,3 miliardi di euro a 26,7 miliardi di euro.



Le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo sono state pari a 227,7 miliardi di euro, con un incremento del 9,9% rispetto ad agosto 2025 (207,2 miliardi di euro). Le importazioni dal resto del mondo si sono attestate a 243,8 miliardi di euro, con un aumento del 16,7%.



Nei primi otto mesi del 2026, l'area dell'euro ha registrato un deficit di 5,4 miliardi di euro, rispetto a un surplus di 90,9 miliardi di euro nel periodo gennaio-agosto 2025.



Le esportazioni di beni dell'area euro verso il resto del mondo sono aumentate a 1.990,8 miliardi di euro (con un incremento del 2,1% rispetto al periodo gennaio-agosto 2025), mentre le importazioni sono salite a 1.996,2 miliardi di euro (+7,3%).



Infine, nel periodo periodo gennaio-agosto 2026, gli scambi commerciali all'interno dell'area euro sono aumentati a 1.857,6 miliardi, con un incremento del 5,4% rispetto allo stesso periodo del 2025.

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