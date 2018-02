Twitter mette a segno il primo utile da azienda quotata

Twitter

(Teleborsa) -riesce finalmente a mettere a segno un bilancio in nero da quando si è quotata a Wall Street, 4 anni fa.Il social network statunitense ha chiuso ildel 2017 con un, che si confronta con la perdita di 167 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente.(+2%) attestandosi a quota 732 milioni di dollari e battendo le attese degli analisti che erano per 687 milioni.Glisono aumentati del 4% rispetto allo scorso anno a 330 milioni (333 il consensus), ma sono risultati invariati rispetto al terzo trimestre.: gli utenti mensili attivi negli Stati Uniti sono infatti scesi da 69 a 68 milioni di unità.L'Amministratore Delegatosi è detto "orgoglioso dei progressi costanti fatti nel 2017", aggiungendo di essere "fiducioso" per il futuro.Il gruppo ha chiuso l'esercizio 2017 con una perdita di 108 milioni di dollari, in netto calo da quella di 456,87 milioni del 2016. I ricavi sono scesi del 3% in un anno a 2,4 miliardi di dollari.