Brunello Cucinelli, Jefferies consiglia "buy"

Brunello Cucinelli

FTSE Italia All-Share

re del cachemire

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Seduta fiacca per, che scambia sulla parità, a dispetto della performance negativa mostrata dall'intero listino colpito da vendite generalizzate.Gli analisti di Jefferies hanno avviato la copertura sul titolo con giudizio "buy" fissando il target price a 31 euro rispetto ai 25,2 euro delle attuali quotazioni.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 24,9 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 25,6. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 24,6.