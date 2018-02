Fashion a Milano: 13mila imprese, 91 mila addetti e 21 miliardi di giro d’affari

(Teleborsa) - Sono oltre 13 mila le imprese attive a Milano nel settore moda, tra produzione, commercio e design (su 34 mila in Lombardia e 224 mila in Italia) che danno lavoro a 91 mila addetti (su 192 mila in Lombardia e 846 mila nazionali) ed hanno un(su 35 lombardi e circa 110 italiani).Sono i dati del Servizio Studi, Statistica e Programmazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su fonte registro imprese e Aida - Bureau van Dijk.. E il settore continua a crescere a Milano, +0,7% in un anno.. Si tratta di 224 mila imprese con 846 mila addetti e un. Il settore manifatturiero tra tessili, abbigliamento, pelletteria e calzature, conta su oltre 82 mila imprese, il design quasi 18 mila e oltre 120 mila il commercio. Se Napoli (con 21 mila attività), Roma (15 mila) e Milano (13 mila) sono prime per numero totale di imprese coinvolte nel settore, Firenze e Prato sono prime nel Paese per imprese specializzate del manifatturiero (circa 6.500 ciascuna), Napoli e Roma per commercio (rispettivamente circa 15.600 e 11.400 imprese) mentre Milano e Torino sono prime per design con 1.900 e 1.200 imprese. Milano è anche prima per giro d’affari con oltre 21 miliardi, il 20% nazionale, seguita da Vicenza e Firenze con circa 7 miliardi l'una.