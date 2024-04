Ponti di primavera, CNA: 17 milioni turisti, giro d’affari 8 miliardi

(Teleborsa) -. A prevederlo una indagine condotta da CNA Turismo e Commercio sui propri iscritti di tutta Italia.I turisti che pernotteranno in strutture alberghiere ed extra-alberghiere – secondo la stima –. Il giro d’affari dei due ponti di primavera, che si saldano in uno solo e grande, viene calcolato in otto miliardi di euro. Merito anche di un parziale recupero delle condizioni metereologiche, che avevano fatto temere il peggio proprio in questi giorni fatidici.Le coste, i laghi, i fiumi costituiranno le mete prevalenti degli italiani, città e borghi d’arte degli stranieri. Come seconda opzione le scelte si invertono. Prodotti dell’artigianato tipico in città e borghi d’arte, abbigliamento nelle località marine, specialità enogastronomiche in campagna e in montagna faranno rispettivamente la parte del leone nello shopping. Non mancherà una crescente propensione al turismo esperienziale, quello dove ci si “sporca le mani” in occupazioni lontane dal quotidiano, in particolare artigianali e agricole,