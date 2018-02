Il divorzio con Etihad è ormai "senza ritorno", Alitalia chiude le rotte per Abu Dhabi

(Teleborsa) -stavolta dalla conclusione non solo incerta ma probabilmente senza risultati che permettano con rapidità di governare. Cielo plumbeo per l'aviazione commerciale italiana se non fosse per la lieta novella di AIRITALY sostenuta dai cugini del Golfo di quell'Etihad salutata solo tre anni orsono come il salvatore di Alitalia con cui ha invece anzitempo interrotto il matrimonioil vento o, perlomeno il presagio, di una. Solo di qualche settimana fa l'annuncio dellache sta tenendo alla larga anche i più incalliti vacanzieri innamorati di quei paradisi marini.. Destinazione che, ricordiamo, venne dapprima ampiamente programmata nonché pubblicizzata, ma poco dopo disdetta.Invero, ci si domanda come gli strateghi di Fiumicino possano mai lavorare sul serio, annunciando dapprima l’apertura di una rotta sottoscrivendo faticosi accordi bilaterali. Come poter spiegare questa gestione davvero poco lungimirante, se non miope, e chiaramente mai profittevole per tutti i contribuenti italiani ma, soprattutto, per quei malcapitati passeggeri che nel frattempo avevano già prenotato (magari pagato prestando fiducia, n.d.r.) il passaggio di Alitalia fino a Nairobi?Semplice. Si potrebbe pensare come, magari già preludio di quello che molto presto sarà davvero il destino obliquo della ex compagnia di bandiera e dei suoi sfortunati passeggeri del bacino romano, sempre alla rincorsa di un volo, per forza di cose, con scalo in casa altrui.. Ovvero, che a brevissimo si potràsul già modesto mappamondo dei commissari di Alitalia., intrecciati anche di remunerative connessioni di viaggio.Abu Dhabi, rotta un tempo definita ammiraglia e "altamente strategica" in quanto, per mezzo delle "significative sinergie intensificate con l’investitore Etihad" (ex partner),Soprattutto verso quel sud-est asiatico e Australia dove la presenza Alitalia era già da tempo sfumata, sebbene l’importanza economica che quelle latitudini rappresentano per l’economia Italiana.Non per soffiare altra aria sul fuoco divampato,, aumentando le possibilità di viaggio anche per tutti i passeggeri locali, ora in mano ad "ali straniere", come avvoltoi affamati di prede. Tutte rotte e progetti ampiamente depennate nel silenzio totale dell’incertezza costante., base di armamento del vettore tricolore.In definitiva, come poter biasimareormai da mesi, con il cappello in mano,Intanto attenzione, in quanto in amari tempi di commissariamento tutti gli annunci che Alitalia è solita proclamare, ovvero ritrattare velocemente, sono evidentemente più dinamici di quello che le stesse piste di decollo e atterraggio di Fiumicino possano, paradossalmente, sostenere.. Finora "discussa" infrastruttura aeroportuale, quella di Malpensa, dalla quale Alitalia si è ritirata in sordina già da molto tempo, lasciando via via spazio per ovvi quanto facili approdi di flotte e mire di mercato.Ecco che,in un comparto che registra a quanto pare, rendimenti positivi ovunque.