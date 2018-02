Italia, accelera il fatturato servizi del quarto trimestre

(Teleborsa) - Nell'ultimo trimestre del 2017 l’indice destagionalizzato del(valore corrente che incorpora la dinamica sia delle quantità sia dei prezzi), mostrando segnali di accelerazione rispetto alle dinamiche registrate nei due trimestri precedenti. Lo rivela l'che spiega come la crescita congiunturale dell'indice generale sia sintesi di tendenze differenziate tra i settori, con variazioni positive più marcate per, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (+2,1%) e nettamente più contenute per T(+0,6%), ed(+0,1%), a fronte di ridotte flessioni registrate nei settori delle(-0,5%) e dei(-0,1%). Nel comparto delle, scientifiche e tecniche si registra una variazione nulla., in accelerazione rispetto all'incremento tendenziale del 2,6% registrato nel terzo trimestre.Su base tendenziale l'aumenta del 4,7% per il, commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli, del 4,1% per lee i servizi di supporto alle imprese, del 3,6% per ile del 3,2% per le Attività dei servizi di alloggio e ristorazione. Si registra un incremento più contenuto dello 0,5% per le, scientifiche e tecniche e una variazione negativa dello 0,7% per i Servizi di informazione e comunicazione.il fatturato cresce del 3,4% rispetto all'anno precedente, in significativo rafforzamento rispetto all'incremento annuo dell'1,3% registrato per il 2016. Gli aumenti più consistenti riguardano il(+4,4%), lee i servizi di supporto alle imprese (+4,2%), il(+3,9%) e le(+3,1).