UK, PIL confermato in calo nel quarto trimestre 2023

(Teleborsa) - L'Office for National Statistics del Regno Unito stima che ilsia diminuito di uno 0,3% non rivisto nel(da ottobre a dicembre) 2023, dopo un calo non rivisto dello 0,1% nel trimestre precedente. Su base annua, il calo è dello 0,2% dopo il precedente +0,3%.L'economia è diminuita per due trimestri consecutivi, mentre si stima che il PIL per l'sia aumentato di uno 0,1% non rivisto rispetto al 2022.In termini di produzione, nel quarto trimestre del 2023 si sono verificati cali in tutti e tre i settori principali, con cali dello 0,1% nei, dell'1,1% nellae dello 0,9% nella produzione