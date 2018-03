Maltempo, Aeroporto Bologna: scalo aperto ed operativo nonostante i disagi

Facebook

(Teleborsa) - Il maltempo continua a flagellare l'Italia.La nevicata di oggi 1° marzo a, a tratti molto intensa, ha provocato disagi anche all'Malgrado l’intervento della"Squadra Neve", in azione già dalla notte. I ritardi sono stati variabili e sono andati da mezz’ora fino a 3-4 ore.La concomitanza del maltempo su altri scali di partenza o di destinazione e la scelta di alcune compagnie di cancellare in via preventiva alcuni voli hanno contribuito al bilancio complessivo di circaForti rallentamenti per alcune ore anche per il sito internet del Marconi, a causa del sovraccarico di traffico. I passeggeri sono stati aggiornati anche tramite i canali social dell’Aeroporto, in particolare. Si continuerà a lavorare anche nella serata e nella notte, per mantenere operativo lo scalo.