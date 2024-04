Alla canadese Centerline Airport Partners Italia il 51% di Parma Aeroporto

(Teleborsa) -, società di gestione dell’hadelle sue quote, che diventa così il nuovo partner industriale."Con questo atto – comunica Sogeap – si realizza l’obiettivo di Parma Aeroporto, società interamente controllata dall’Unione Parmense degli industriali, di creare le condizioni per un consolidamento e uno sviluppo, coerente con le esigenze del territorio parmense, dell’infrastruttura aeroportuale attraverso il coinvolgimento di un partner industriale in grado di mettere a disposizione le competenze e le risorse necessarie per valorizzare al meglio le potenzialità dell’aeroporto".