Aerospazio, scambio commerciale boom Lombardia-Svizzera

(Teleborsa) - Il sorprendente risultato boom dello scambio commerciale tra due realtà di cui poco si parla., partendo da un saldo commerciale 2016 in lieve flessione (-78.436 mila euro) e arrivando così a toccare la soglia di +6.932.268 euro.Il merito di questa crescita è da attribuire al, rispetto all’anno precedente. In pratica, fatto 100 l’export italiano aerospaziale in Svizzera, la Lombardia si ritaglia una quota sul totale nazionale del 56%.Sono dati emersi nel corso del primo eventoallo scopo di aiutare le(Piccole e Medie Imprese Italiane) a sviluppare contatti europei con imprese della stessa grandezza, a media e lunga distanza.Cornice di questa, più precisamente il cantone di Nidvaldo, nella zona di Basilea, in cui imprenditori dei due Paesi si sono dati appuntamento, stringendo relazioni appunto tra due territori vicini e, nato ufficialmente nel 2014 ma nei fatti con più di 100 anni di storia alle spalle,. Si tratta nella sostanza di "culle italiane del volo"l’expertise completa di integratori ed equipaggiatori di sistemi aeronautici sia di ala fissa che di ala rotante, imprese produttrici di satelliti completi, parti per l’impiego spaziale e payload scientifici per l’osservazione della terra e l’esplorazione dello spazio.Per la Regione Lombardia, e per l'Italia,, caratterizzato da una forte dinamicità e da un ciclo di crescita particolarmente favorevole e duraturo. L’intera filiera produttiva aerospaziale lombarda, sulla base dei dati rilevati dal censimento effettuato dal Cluster nell'aprile del 2016,. Il panorama produttivo, altamente concentrato,(88% delle imprese del sistema aerospaziale lombardo, di cui circa il 50% con meno di 50 addetti)