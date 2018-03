Wall Street attesa senza slancio

(Teleborsa) - Attesa una partenza al ribasso per la borsa americana, come preannunciato daiSui listini azionari pesano diverse nuvole all'orizzonte: dai timori di una guerra commerciale alle prospettive di instabilità politica in Europa dopo l’ esito del voto in Italia Dal fronte macro, in agenda il PMI servizi di febbraio e il PMI composito e l'ISM non manifatturiero.A poco meno di un'ora dall'opening bell il future sull'S&P500 cede lo 0,38%, quello sul Nasdaq rimane piatto e lima dello 0,08%.