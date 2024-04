Buongiorno dalla Borsa 23 aprile 2024 - [video]

Dow Jones

Nasdaq 100

FTSE MIB

Francoforte

Londra

Parigi

tecnologia

Cy4Gate

; sulla stessa linea, ilguadagna l'1,02% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 17.210,88 punti.conclude in progresso dello 0,30%, archiviando la sessione a 37.552,2 punti.segna un mediocre calo dello 0,59%, terminando gli scambi a 9.184,9 punti., con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,78%; piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,59%; seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,39%.Risultato positivo a Piazza Affari per il settore, con un +1,65% sul precedente. Scambia in profit, che lievita del 3,02%.È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l'annuncio sia di Vendita di Case Nuove, che del PMI composito. In Germania domani i mercati sono in attesa dell'Indice IFO. Ancora domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicati gli Ordini beni durevoli.