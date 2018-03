Poste e Anima firmano accordi attuativi per la partnership

Poste Italiane

ANIMA Holding

(Teleborsa) - Si rafforza la partnership tranel risparmio gestito. Le due società, nonché Poste Vita, BancoPosta Fondi e Anima SGR, per quanto di rispettiva competenza, hanno sottoscritto gli accordi attuativi per il rafforzamento della partnership nel risparmio gestito, secondo i termini e le condizioni annunciati il 21 dicembre 2017 - avente ad oggetto, tra l’altro, la scissione parziale in favore di Anima SGR delle attività di gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di Ramo I per oltre 70 miliardi di euro di cui è titolare Bancoposta Fondi SGR, nonché un’estensione della partnership già in essere per una durata di 15 anni dal closing -, previo ottenimento, inter alia, delle necessarie autorizzazioni da parte delle competenti autorità di vigilanza.